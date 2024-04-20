بسبب “القفطان المغربي”.. الفنانة المصرية إلهام شاهين تغضب المغاربة

2024-04-20 / 12:16
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هبة بريس – فن

أثارت الفنانة المصرية، سخط واستياء المغاربة، بسبب “القفطان المغربي”.

الفنانة المصرية، اختارت ارتداء القفطان المغربي، خلال حضورها حفل تكريمها في لوس أنجلوس الأمريكية، ضمن فعاليات مهرجان هوليوود للسينما العربية.

وخاطبت إحدى الحاضرات، الهام شاهين قائلة: “إلهام شو هالقفطان المغربي الحلو بيجنن”، لترد عليه الفنانة المصرية بالقول “هذا لباس عربي”.

رد الممثلة المصرية، أغضب النشطاء المغاربة الذين علقوا بالقول; “كنا واحلين مع الجيران زادونا حتى المصريين”

2024-04-20 / 12:16
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‫41 تعليقات

  1. من مدينة فاس كوميديا حقيقية وقعت لي شخصياً مع أحد التلاميذ .. كان يبحث عن موضوع التقدم التكنولوجي عن طريق “سيبر نت” محل أنترنت ليخذ نسخة منه لكن تصادفت معه و قلت له لا يوجد عندنا تقدم علمي تكنولوجي بل تفتح فني هههه .

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