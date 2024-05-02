جليلة المغربية: “لا يزعجني ربط اسمي بتامر حسني دائما.. و سأكون عروس في 2024”

هبة بريس – فن

كشفت البلوغر جليلة المغربية، عدم انزعاجها من ربط اسمها بالفنان تامر حسني بشكل مستمر.

وقالت جليلة المغربية، في تصريحات جديدة لها: “هذا الشخص أحترمه جداً، وبالتأكيد ربط اسمي باسمه دائماً لا يزعجني… وأتمنى له كل التوفيق والنجاح”.

وحول ارتباطها وزواجها قريبا، علقت جليلة قائلة: “من المحتمل أن أكون عروسة في الـ2024، أنا أحب العائلة والاستقرار لأنني تربيت من غير أب، فأحب أن يكون عندي عائلة متماسكة، ولا بد عندما أرتبط أن تبقى العائلة الى الأبد”.