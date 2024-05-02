جليلة المغربية: “لا يزعجني ربط اسمي بتامر حسني دائما.. و سأكون عروس في 2024”

2024-05-02 / 13:22
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هبة بريس – فن

كشفت البلوغر جليلة المغربية، عدم انزعاجها من ربط اسمها بالفنان تامر حسني بشكل مستمر.

وقالت جليلة المغربية، في تصريحات جديدة لها: “هذا الشخص أحترمه جداً، وبالتأكيد ربط اسمي باسمه دائماً لا يزعجني… وأتمنى له كل التوفيق والنجاح”.

وحول ارتباطها وزواجها قريبا، علقت جليلة قائلة: “من المحتمل أن أكون عروسة في الـ2024، أنا أحب العائلة والاستقرار لأنني تربيت من غير أب، فأحب أن يكون عندي عائلة متماسكة، ولا بد عندما أرتبط أن تبقى العائلة الى الأبد”.

2024-05-02 / 13:22
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