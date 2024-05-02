جليلة المغربية: “لا يزعجني ربط اسمي بتامر حسني دائما.. و سأكون عروس في 2024”
هبة بريس – فن
كشفت البلوغر جليلة المغربية، عدم انزعاجها من ربط اسمها بالفنان تامر حسني بشكل مستمر.
وقالت جليلة المغربية، في تصريحات جديدة لها: “هذا الشخص أحترمه جداً، وبالتأكيد ربط اسمي باسمه دائماً لا يزعجني… وأتمنى له كل التوفيق والنجاح”.
وحول ارتباطها وزواجها قريبا، علقت جليلة قائلة: “من المحتمل أن أكون عروسة في الـ2024، أنا أحب العائلة والاستقرار لأنني تربيت من غير أب، فأحب أن يكون عندي عائلة متماسكة، ولا بد عندما أرتبط أن تبقى العائلة الى الأبد”.