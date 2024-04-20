بسبب “القفطان المغربي”.. الفنانة المصرية إلهام شاهين تغضب المغاربة
هبة بريس – فن
أثارت الفنانة المصرية، سخط واستياء المغاربة، بسبب “القفطان المغربي”.
الفنانة المصرية، اختارت ارتداء القفطان المغربي، خلال حضورها حفل تكريمها في لوس أنجلوس الأمريكية، ضمن فعاليات مهرجان هوليوود للسينما العربية.
وخاطبت إحدى الحاضرات، الهام شاهين قائلة: “إلهام شو هالقفطان المغربي الحلو بيجنن”، لترد عليه الفنانة المصرية بالقول “هذا لباس عربي”.
رد الممثلة المصرية، أغضب النشطاء المغاربة الذين علقوا بالقول; “كنا واحلين مع الجيران زادونا حتى المصريين”
31 تعليقات
من تكون هذه لاشئ. حتي فنها. ماسخ. مثل شكلها. مثل هؤلاء الإنسان يتجاهلهم. لأنهم نكرة لاشئ. من تكون حتي. تقول علي الثرات والفخامة المغربية. عربية مغربية. بلا نقاش. الفنانة إلهام شاهين هي من إخترعت الأنسلين. وهي لي كتشفت القمر. ليست فنانة أصلا. فاشلة. كل أفلامها يدخلون الفساد الأخلاقي..
إلهام شاهين تقصد به عربي يعني منسوب إلى العرب لم تدكر اصل البلد لي هو المغرب لكن هي لا تقصد إساءة فهو معروف مغربي لا تنزعجوا من التعليقات القفطان او التكشيطة معروفيين من المغرب
إذن الأهرامات عربية
شكون هاذ الهام لي تقول او متقولش
مشكلة المغاربة تيعطيو شان لبوجعران
القفطان مغربي. يجب طبع خريطة المغرب مع الصحراء الشرقية المغربية على جميع القفاطين.🇲🇦✌️
وماذا تفعل انت لماذا لا تذهب وتدافع عنها او تقول الكلام وانت من اهل الفراعنة….
أليس لديهم لباس يمثل بلدهم مصر ،،
لما يتطفلون على مكتسبات وممتلكات وتراث لدول أخرى، و يتممون أفعالهم الخبيثة بانكار مسلمات يعلمها القاصي والداني ويعترف بها العالم كله ..هذه تسمى نذالة وحقارة
نحن ليس عربات نحن ابنا الفراعنه بكل فخر
ماهذا الانحطاط، تتهافتون على قفطان من اي حضارة ومن أي بلد وكأنه اختراع شيء خارق للعادة العالم يدمر بسبب جهلكم وتهافتكم على الفنانات واللبس والتفاهات…، لهاذا السبب سنضل دائما مغلوبين ولا نتقدم أبدا
قالها الملك الحسن الثاني اللهم كثر حسادنا كنا واحلين غير مع جيران السوء لي مع جنبنا حتى اصبحنا نشاهد مقاطعة تونس يسبونا ويشتمونا في مواقع التواصل الاجتماعي وشي فئة قليلة من ليبيا والان جاء الدور على المصريين عاود بداو يسرقوا ويزورو الحقيقة بالنسبة المنتوجات المغربية التقليدية مع أننا تجمعنا علاقة جد متينة مع الشعب المصري الشقيق لكن مثل هذه التصرفات الاستفزازية التي خرجت بها هذه الممثلة الهام شاهين نحن كا شعب مغربي وكا جمعيات حقوقية لن نسكت ولن يتنازل عن حقنا في فضح كل من تخول له ان ينسب اي منتوج مغربي لنفسه او بلده نحن له بالمرصاد تحت شعار هما يسرقوا ويكذبوا وحنا نفضحهم امام العالم لانه كل شيء موثق بالنسبة المنتوجات المغربية والصناعة التقليدية
وتحيا المملكة المغربية والشعب المغربي رغم كيد وحقد بعض المتكالبين ضد وحدتنا الوطنية
ديما ديما المغرب ♥️🇲🇦
أصله تركي وأصبح عربي نقطة انتهى