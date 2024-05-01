وجها لوجه مع فريال لمناقشة قضايا الاسرة العربية على قناتي LBC و روتانا

الإعلاميةالمغربية البارزة “فريال زياري” انتهت من تصوير حلقات برنامجها الاجتماعي “فيس تو فيس مع فريال”، والذي سيعرض قريبا على قناتي “روتانا وLBC”.

وأكدت “فريال” أن البرنامج يتميز بكونه حقيقيا، حيث يحكي ما يلامس الإنسان في حياته اليومية ويطرح ما نعيشه في المجتمع بشكل دقيق، ويتعرض للأشياء التي قلما يتحدث بها الناس حتى مع أنفسهم، ويهدف إلى تقديم الفائدة للغير عبر مجموعة من المواضيع الاجتماعية الهامة جدا”.

وأضافت نجمة مسك الليل الذي تقوم بتصويره في تصريحاتها : يتحدث البرنامج عن العلاقة بين الزوجين، وعن تحضيرات الزواج وأسباب الطلاق، والفاشن والموضة، وعن فئة المشاهير وتأثير السوشيال ميديا علينا، ويورد تفاصيل قد يتجنب الناس الحديث فيها، كما يحكي عن العلاقات السامة وعن الوسط الفني والشهرة بإيجابياتها وسلبياتها، بنعمتها ونقمتها:

وعن طبيعة الضيوف الذين يستضيفهم البرنامج، قالت: “استضفنا نجوما ومؤثرين ومتخصصين.. صحيح أن البرنامج اجتماعي، لكنه إنساني يعرض أشياء في داخلنا لا نقدر على أن نحكيها بدقة، فجلبنا أمثلة واقعية من دكاترة وأخصائيين نفسيين، ومختصين في الذكاء العاطفي والطاقة”.

واكدت ان فريق الإعداد اختار الضيوف، والضيف الناجح جاء من قصة نجاح مع نفسه، لذا يستطيع أن ينقل تجربته بنجاح للمجتمع.. استضفنا أسماء هامة مثل ناهد زيدان، فادي الخطيب، ندى أديب، داليدا خليل، ميساء عساف، أحمد خفاجي، فاديا الطويل، وغيرهم”.

من جهة أخرى، أشارت “فريال” إلى أن البرنامج يشمل كل الفئات، من المراهقين حتى الفئة الكبيرة بالعمر، مؤكدة عدم توجه البرنامج إلى سن معين، وأنه ثقافة عامة للكل، يستمد مواده من قصص واقعية يمكن لأي أحد أن يمر بها.

وأشارت إلى أن كل إعلامي يتميز بشيء معين ويمتلك لمسة معينة، مشددة على أن الإعلام العربي جيد وليست فيه مشاكل.

للإشارة الاعلامية الشابة فريال زياري تقيم بين الرباط و دبي و قد شقت طريقها بنجاح في عدة مجالات منها الاعلام الذي توجت فيه لاكثر من مناسبة كانجح اعلامية شابة.