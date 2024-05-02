السلطات الكويتية تعتقل الإعلامية حليمة بولند لقضاء عقوبتها السجنية

2024-05-02 / 09:57
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هبة بريس – وكالات

قالت وسائل إعلام كويتية، فجر اليوم الخميس، إن المباحث الجنائية ألقت القبض على الإعلامية حليمة بولند التي صدر حكم قضائي بسجنها لمدة عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وذكر حساب “المجلس” الإخباري المحلي، عبر موقع “إكس”، إن رجال الامن الذين أوقفوا بولند، أحالوها للسجن المركزي تنفيذاً للحكم القضائي.

وأوضح أن رجال الأمن نصبوا كميناً لبولند بعد اختفائها لعدة أيام في منطقة العدان.

ويتعلق الحكم القضائي بسجن بولند، بنزاع قضائي واتهامات تتعلق بتحريض على الفسق والفجور عبر صور ومقاطع فيديو.

ويقضي حكم السجن الصادر عن محكمة الجنايات، بسجن كل من بولند وخصمها سنتين مع دفع غرامة مالية، لكن الحكم الصادر أولي، ويحتاج لدرجتي تقاضي قبل أن يصبح قطعياً ويستوجب التنفيذ.

2024-05-02 / 09:57
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