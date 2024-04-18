واقعة صادمة تهز تونس.. شخص يفقأ عيني زوجته الحامل ويلقي نفسه في بئر

هبة بريس – وكالات

لقي رجل عمره 46 سنة مصرعه متأثرا بجروح وكسور أصيب بها بعد أن ألقى بنفسه داخل بئر عقب اعتدائه على زوجته وفقأ عينيها نتيجة خلاف نشب بينهما.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم تحويل جثة الرجل إلى قسم التشريح بوحدة الأغالبة بولاية القيروان (وسط تونس) للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزار.

وأفادت بأن الزوجة المتضررة لا تزال تخضع إلى العلاج ووصفت حالتها الصحية بالخطيرة نتيجة أضرار على مستوى العينين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الزوجة حامل وأم لثلاثة أبناء.