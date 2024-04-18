واقعة صادمة تهز تونس.. شخص يفقأ عيني زوجته الحامل ويلقي نفسه في بئر
هبة بريس – وكالات
لقي رجل عمره 46 سنة مصرعه متأثرا بجروح وكسور أصيب بها بعد أن ألقى بنفسه داخل بئر عقب اعتدائه على زوجته وفقأ عينيها نتيجة خلاف نشب بينهما.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم تحويل جثة الرجل إلى قسم التشريح بوحدة الأغالبة بولاية القيروان (وسط تونس) للاختصاصات الجراحية التابعة للمستشفى الجامعي ابن الجزار.
وأفادت بأن الزوجة المتضررة لا تزال تخضع إلى العلاج ووصفت حالتها الصحية بالخطيرة نتيجة أضرار على مستوى العينين.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الزوجة حامل وأم لثلاثة أبناء.
6 تعليقات
لا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم صراعات زوجية تؤدي إلي ارتكاب مثل هذه الجرائيم البشعة ربما في بعض الأحيان تصل إلى الوفاة
الضحية هم الأبناء الذين لا ذنب لهم في النزاعات الأسرية وهذا هو السبب الرئيسي في الحالات النفسية للأطفال.
لا داعي للعنف ضد الزوجة ، يجب على السلطات التونسية ان تضع حدا للعنف ضد الزوجات والنساء لان في الفترات الأخيرة انتشر العنف بشكل كبير في المجتمع التونس.
هذه هي نتيجة العنف ضد الزوجة وللأسف الشديد.
ربما هذا النزاع كان سببه الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها هذه الأسرة مما تسبب في سجار كبير بينهما وجعل الزوج يقوم بهذه الجريمة التي تسببت في فقدان الزوجة عينيها والزوج ألقي بنفسه في البئر والنتيجة كانت سيئة جدا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اتكلم بصفة عامة من اجل وضع خطة واضحة للتعامل مع الزوجات برفق واحترام وإيقاف نزيف العنف المسلط على النساء بصفة عامة والزوجات بصفة خاصة وحمايتها من العنف..