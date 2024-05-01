البيت الأبيض: بايدن ارتكب 148 خطأ خلال تصريحات عامة عام 2024

هبة بريس – وكالات

اضطر موظفو الاتصالات في البيت الأبيض إلى تصحيح التصريحات العامة للرئيس جو بايدن 148 مرة على الأقل منذ بداية عام 2024، حسبما تظهر مراجعة للنصوص الرسمية للبيت الأبيض.

ويصدر البيت الأبيض نصًا رسميًا في أي وقت يلقي فيه الرئيس خطابًا أو يتلقى أسئلة.

وأظهر تحليل لصحيفة “ديلي كولر” أن موظفي الاتصالات يقومون في كثير من الأحيان بتصحيح أو إضافة أو تغيير تصريحات بايدن الرسمية من أجل جعلها متوافقة مع سياسة البيت الأبيض الرسمية، أو في بعض الحالات، الواقع.

وفي عدة حالات، كان لا بد من تغيير التصريحات الرسمية لنقل العكس تماما لما قاله بايدن بالفعل.

ومن خلال 118 بيانًا وخطابًا ومحادثات مع الصحفيين في الفترة من 1 يناير إلى 24 أبريل، قام البيت الأبيض بتحديث نصه رسميًا مع تصحيحات لما قاله بايدن بصوت عالٍ 148 مرة على الأقل.

تتضمن بعض التعديلات تصحيحات لأسماء وتواريخ وألقاب المنظمات، والبعض الآخر يغير الأفعال ويعدل معنى بيان الرئيس بالكامل. الكلمات التي لم يقلها الرئيس الأميركي، ولكن كان يجب أن يقولها، وفقًا لموظفي البيت الأبيض، تمت إضافتها أيضًا إلى النصوص، بحسب ما ذكرت “ديلي كولر”.