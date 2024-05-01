مؤسسة أمريكية تختار المغرب لافتتاح مكتب افريقيا

هبة بريس

للمرة الأولى، عين الرئيس الامريكي جو بايدن، امرأة على رأس المؤسسة الأمريكية للتنمية في إفريقيا وهي السيناتور كارول موزلي براون.

وأدت السيناتور كارول موزلي براون، مساء أمس الثلاثاء، القسم بوصفها رئيسة لهذه المؤسسة التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية لتشحيع ودعم التنمية والارتقاء باوضاع النساء والشباب في الدول الافريقية.

وتعد كارول براون من أعرق القيادات السياسية في الحزب الديمقراطي وصاحبة التأثير الكبير على الجمهور السياسي ومن اشد المدافعين عن مستقبل القارة الإفريقية في اطار مقاربة للشراكة المتقدمة ذات الاثر المباشر على حياة الشعوب الإفريقية.

وخلال أداء السيناتور كارول موزلي براون للقسم كرئيسة لمجلس إدارة هذه المؤسسة الأمريكية، تعهدت بتعزيز دور وعمل المؤسسة في خدمة الشعوب ومواكبة دورها الاستراتيجي في تنفيذ مشاريع وبرامج للمساهمةفي تنمية المجتمعات المحلية.

ويندرج هذا التوجه ضمن رؤية الرئيس جو بايدن لتطوير علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع الدول الافريقية واستعادة الزخم التاريخي برؤية جديدة لجعل افريقيا شريكا استراتيجيا واساسيا لبناء المستقبل.

وفي أول مبادرة من نوعها، أعلنت السيناتور كارول موزلي براون عن افتتاح أول مكتب للمؤسسة الأمريكية لتنمية أفريقيا في المغرب، وذلك في اطار سياسة القرب من افريقيا لتتبع المشاريع التنموية وسهولة المتابعة وعند سؤالها عن سبب هذا الاختيار قالت ان الدافع الرئيسي هو تقديرها للاصلاحات الرائدة التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس وتحول المغرب الى نموذج للتنمية في إفريقيا وبوابة استراتيجية للقارة اضافة الى حبها العميق للمملكة المغربية باعتبارها اول بلد في التاريخ يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا من شأنه تعزيز العلاقات الأمريكية المغربية بمختلف ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية.

وتجدر الإشارة ان السيدة كارول موزلي براون هي ثمرة نجاحات المدارس الحكومية في شيكاغو مدينة الرئيس السابق باراك اوباما، وقد عملت في مختلف المواقع الحكومية بصفتها نائبة المدعي العام الامريكي ورئيسة الجمعية العمومية لولاية الينوا ورئيسة تنفيذية للجنة بالكونغرس الامريكي وسفيرة للولايات المتحدة الأمريكية، واليوم يتم تنصيبها رئيسة لمجلس ادارة المؤسسة الأمريكية للتنمية في إفريقيا ِ