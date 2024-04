طالب محتجون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من نصف عام.

جاء ذلك أثناء جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، في العاصمة واشنطن.

وقاطع عدد من المحتجين في المجلس كلمة وزير الدفاع لويد أوستن، بهتافات طالبوا فيها بوقف إطلاق النار في غزة.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “أتركوا غزة تعيش”.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ 2023، حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

BREAKING: Today, I disrupted Secretary of “Defense” Lloyd Austin during a House meeting. I couldn’t just listen to him talk about U.S. leadership while the whole world is watching U.S. complicity in the genocide occurring in Gaza pic.twitter.com/EbuMA6VDxk

— Medea Benjamin (@medeabenjamin) April 30, 2024