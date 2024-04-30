الصراع في الشرق الأوسط .. الأمين العام الأممي يجدد تأكيد دعمه لحل الدولتين

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء بنيويورك، تأكيد دعمه لحل الدولتين، “المسار المستدام الوحيد لتحقيق السلام والأمن” بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي، “هذه هي اللحظة المناسبة لإعادة تأكيد أملنا في حل الدولتين ومساهماتنا فيه – وهو المسار المستدام الوحيد لتحقيق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة عامة”.

وأكد، في هذا الإطار، “التزام الأمم المتحدة بشكل تام بدعم الطريق إلى السلام”، على أساس إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

وجدد غوتيريش دعوته إلى الوقف الإنساني لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.

وكانت الأمم المتحدة أطلقت، الأسبوع الماضي، نداء لجمع تبرعات بقيمة 1.2 مليار دولار، بهدف مساعدة مليوني فلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وأوضح القسم الإعلامي للأمم المتحدة أن هذه الأموال ستمكن وكالة (الأونروا) من مواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والاستجابة للاحتياجات في الضفة الغربية.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذا النداء الطارئ يغطي الاستجابة الإنسانية للأونروا حتى نهاية العام الجاري، مسجلا أن المساعدات تهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الأشد إلحاحا لـ 1.7 مليون فلسطيني في غزة وأكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية