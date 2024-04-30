نتنياهو: سندخل رفح سواء كان هناك اتفاق لتبادل الأسرى أم لا

2024-04-30 / 14:33
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هبة بريس – وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن جيشه سيدخل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، “سواء كان هناك اتفاق لتبادل الأسرى ووقف لإطلاق النار أم لا”.

وبحسب “الأناضول”، جاء ذلك في بيان لمكتب نتنياهو عقب لقاء جمعه بممثلين عن عائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس وذوي القتلى.

ونقل البيان عن نتنياهو قوله خلال اللقاء: “فكرة وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها كافة غير واردة في الحسبان”.

وأضاف مشددًا: “سندخل إلى رفح وسنقضي على الكتائب الحمساوية المتواجدة هناك، سواء هناك صفقة (لتبادل الأسرى) أو دونها، وذلك في سبيل تحقيق النصر المطلق”.

وأشار مكتب رئيس الوزراء إلى أنه “أصغى إلى ندائهم لاستمرار تحقيق أهداف الحرب والصمود أمام الضغوط الدولية”.

2024-04-30 / 14:33
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