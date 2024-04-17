غادة عبد الرازق: كل اختياراتي في الرجال خاطئة.. وأنا مريضة نفسيا

هبة بريس – متابعة

قالت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق إن جميع خيارتها في الرجال خاطئة، مشيرة إلى أن الخيانة الزوجية من ضمن الأشياء التي يمكن أن “تكسرها” مثلها مثل الأزمات المالية أو فشلها الفني أو أن يمس أحد ابنتها أو عائلتها بسوء.

وقالت في لقاء مع برنامج ” كلمة أخيرة” إنه رغم تعدد زيجاتها، إلا أنه لم يكن هناك اختيار واحد صحيح سوى والد ابنتها “روتانا” أما بقية الخيارات، فلم تكن موفقة، وأن هناك من منحها الماديات، وهناك من منحها الحفلات، وبعضهم منحها الحب، لكن لم يكن من بينهم من تستطيع الاعتماد عليه بشكل كامل.

وأوضحت غادة عبدالرازق أنها عاشت طوال الوقت سندا لنفسها دون حاجة لرجل، وذلك لا يعود لشعورها بأنها الأقوى، بقدر ما يعود إلى تلك الخيارات الخاطئة.

وأكدت غادة خلال اللقاء أنها لا تعيش استقرارا نفسيا ولا عاطفيا، وأنها مريضة وتخضع للعلاج منذ 35 سنة، بسبب التمثيل والشهرة والرغبة في النجاح والحصول على المال.