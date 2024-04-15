بسبب ظهوره المثير للجدل.. فيصل عزيزي: “العيب فيا”

2024-04-15 / 17:50
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هبة بريس – فن

علق الفنان فيصل عزيزي، على ظهوره الأخير المثير للجدل والمخل بالحياء.

وقال عزيزي قي تدوينة نشرها على حسابه بموقع “انستغرام”: “أكيد أن الغلط فيا…کاندير شي حوايج بالنسبة لي عاديين كابتشافو بللي عيب وخارج الإطار المسطر، هاد الإطار اللي عمرني فهمته”.

وأضاف قائلا: “أكيد أن العيب فيا…أنني قررت من نهار بدیت ما نكونش منافق و نعبر على ذاتي بكل تلقائية بلا ما نمثل على عباد الله دور ماشي ديالي. خاصني نكون مثالي و بالضبط كيفما بغاو الناس يشوفوني. أكيد الخلل عندي…انني كانحب الناس كلهم من اي خلفية و اي توجه ديني لاديني، لحية او بالطاطواج لابس speedo او كيعوم بالهندام، بالحجاب بالصابة…أقسم بالله إيلا احترم الكل كيفما بغا يكون و لكن هذا غا أنا ماشي الناس كاملين بحالي”.

2024-04-15 / 17:50
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