الفنان سعد لمجرد يحسم جدل حمل زوجته

2024-04-15 / 13:59
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حسم النجم المغربي سعد لمجرد. جدل حمل زوجته غيثة الكلاعي.

ونفى لمجرد في لقاء له مع برنامج “ET بالعربي” انتظاره مولوداً جديداً، مؤكداً: “ادعولنا، ولكن حالياً ما في شي”.

وأضاف لمجرد، قائلا: “في ناس صاروا بقولوا انه صار عندي أصلاً ولد بس ما في شي”.

2024-04-15 / 13:59
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‫5 تعليقات

  5. السلام عليكم
    ما هي الاستفادة من هذا الجدل الذي لا محل له من الإعراب وما هي القيمة المضافة للشعب المغربي؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
    اودي تحياتي للشعب ……

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