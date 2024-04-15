الفنان سعد لمجرد يحسم جدل حمل زوجته
حسم النجم المغربي سعد لمجرد. جدل حمل زوجته غيثة الكلاعي.
ونفى لمجرد في لقاء له مع برنامج “ET بالعربي” انتظاره مولوداً جديداً، مؤكداً: “ادعولنا، ولكن حالياً ما في شي”.
وأضاف لمجرد، قائلا: “في ناس صاروا بقولوا انه صار عندي أصلاً ولد بس ما في شي”.
5 تعليقات
مجرد اشاعات
هذا هو حال مواقع التواصل الاجتماعي
قهرونا بالاخبار الزائفة هاذ صفحات فيسبوك
الله يرزقهم الذرية الصالحة
السلام عليكم
ما هي الاستفادة من هذا الجدل الذي لا محل له من الإعراب وما هي القيمة المضافة للشعب المغربي؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!
اودي تحياتي للشعب ……