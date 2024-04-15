الرابور “طوطو”: “أنا ودادي ونهار ميبقاوش الشفارة غادي ننخارط”

2024-04-15 / 12:00
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رباب نوي – هبة بريس

أجاب الرابور طه فحصي متتبعيه عبر خاصية سطوري بموقع تبادل الصور و الفيديوهات ” انستغرام “، بخصوص تساؤلاتهم حول انخراطه في نادي الوداد الرياضي.

وقال فحصي “باغي نجاوب الناس اللي كاتدخل عندي تقولي انخارط انخارط، دابا كون كنت منخرط كون راه كولشي كايجي عندي يسولني شنو كاين و شنو واقع”.

وأضاف طوطو ” انا كولشي عارفني ودادي و من شحال هادي و نهار يكون مكتب فشكل و ميبقاوش شفارة غا نجي ننخارط و نحط فلوسي باش نعرفها فين غاتمشي”.

وتجدر الإشارة إلى أن فريق الوداد البيضاوي يعيش أزمة خانقة بعد اعتقال رئيسه سعيد الناصيري.

2024-04-15 / 12:00
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