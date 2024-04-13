شام الذهبي توشم اسم والدتها أصالة على ظهرها

2024-04-13 / 10:10
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نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو كشفت من خلاله عن مفاجأة لجمهورها، حيث وضعت وشماً باسم والدتها أعلى ظهرها، معبّرةً عن محبّتها الكبيرة لها.

وظهرت شام في مقطع الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية والدتها “الورد البلدي”، وكتبت معلقةً على الفيديو: “بالعربي اللي ماشفش العربي يبقى لا عاش ولا شاف”.

يُذكر أن شام الذهبي رُزقت أخيراً بمولودة أطلقت عليها اسم “جيهان”، وهو ما دفع أصالة للتعبير عن سعادتها الكبيرة بقدوم أول حفيدة لها

2024-04-13 / 10:10
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