المخالفات المرورية” تضخ في ميزانية الدولة أكثر من 7 ملايين درهم

2024-04-09 / 18:58
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لقي 20 شخصا مصرعهم، وأصيب 2534 آخرون بجروح، إصابات 97 منهم بليغة، في 1868 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 01 إلى 07 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت ‏مصالح الأمن من تسجيل 39 ألفا و244 مخالفة، وإنجاز 6608 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و636 غرامة صلحية.

وأشار إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين وألف و675 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4195 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6608 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 235 مركبة.

2024-04-09 / 18:58
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