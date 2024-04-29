إدارة السجن المحلي بجرسيف تخلد الذكرى ذ16 لتأسيس المندوبية العامة للسجون

يوسف أقضاض

احتفت إدارة السجن المحلي بجرسيف، صباح اليوم الإثنين 29 ابريل 2024 على غرار باقي المؤسسات السجنية، بالذكرى 16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وجاء احتفال اليوم، مناسبة سنوية للاحتفاء بموظفي هذا القطاع، واستعراض ماتحقق من تحولات في تدبير قطاع السجون، وفرصة للوقوف على الادوار التي تضطلع بها المندوبية العامه في تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده، والتذكير بالاوراش الحكومية الرامية الى فرض الامن والانضباط وتكريس البعد الامني والاصلاحي والادماج للمؤسسات السجنية.

واستهل برنامج الاحتفال بذكرى تأسيس المندوبية العامة بكلمة ترحيبية، وبتحية العلم بالساحة الشرفية داخل المؤسسة السجنية، ثم ألقى بهذه المناسبة مدير المؤسسة السجنية السيد سعيد حسي كلمة أشاد من خلالها بعمل المندوبية العامة على المستوى الامني والاصلاحي والادماج بمواصلة تفعيل الاوراش ودعم الاخلاقيات بالوسط السجني وتكريس الحكامة الجيدة، ومبرزا على أهمية المقاربة التشاركية التي تنهجها المندوبية العامة واحترام حقوق الإنسان.

و أكد مدير المؤسسة على قيمة جهود موظفي المؤسسة السجنية التي يقومون بها ومساهمتهم الفعالة وما قدموه من تضحيات جبارة، مؤكدا انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات التحفيزية التي تأخذ النظر بعين منصفة وعادلة لهذه الجهود والتضحيات الجسام، التي يقوم بها موظف السجن، مع اختلاف مهامهم ودرجاتهم في سبيل تحقيق أمن المؤسسات السجنية، والمساهمة في الامن العام لتاهيل نزلاؤه.

و تميز هذا اللقاء، الذي حضره عامل إقليم جرسيف و عدد من ممثلي السلطات القضائية والأمنية و رؤساء الجماعات الترابية و المصالح الخارجية ، وجمعيات المجتمع المدني، تكريم موظف وموظفة بالسجن المحلي بجرسيف ، تقديرا لسلوكهما ومردوديتهما و تميزهما في أداء مهامهما داخل المؤسسة، وهما الموظفة يسرى ديوان و الموظف كريم البراهمي.

و تم خلال هذا الحفل تكريم مدير المؤسسة السجنية، و سلمت أيضا جوائز تقديرية لكل من عامل إقليم جرسيف، ورئيس المحكمة الابتدائية بجرسيف، ووكيل الملك بهذه المحكمة الابتدائية بجرسيف.