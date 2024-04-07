كسوف كلي للشمس نادر مرتقب بأمريكا الشمالية

سيكون الملايين من سكان دول أمريكا الشمالية ، يوم الاثنين في 8 أبريل، على موعد مع كسوف كلي للشمس نادر لن يتكرر في هذا الجزء من العالم قبل سنة.

وحسب وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، فإن هذا الكسوف سيبدأ فوق جنوب المحيط الهادي، ويصل مساره إلى ساحل المكسيك على المحيط الهادي نحو الساعة 11:07 صباحا بتوقيت المحيط الهادي، قبل دخوله الولايات المتحدة في تكساس.

ويحدث الكسوف الشمس الكلي عندما يمر القمر بين الشمس والأرض، ويحجب قرص الشمس بالكامل عن ناظر الأرض.

ويُعد الكسوف فرصة ذهبية للعلماء لدراسة الشمس والأرض بطرق غير ممكنة في أي وقت آخر. فعندما يحجب القمر ضوء الشمس، يمكن للعلماء رؤية الغلاف الجوي للشمس، وهو أمر غير مرئي عادةً.

كما يمكنهم دراسة تأثير الشمس على الغلاف الجوي للأرض، وفهم كيفية تفاعل هذين الكوكبين مع بعضهما البعض.