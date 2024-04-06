روسيا ..انهيار سد بجبال الأورال يتسبب في اجلاء 4500 شخص

تم إجلاء نحو 4500 آلاف شخص من منطقة غمرتها الفيضانات بعد انهيار سد الجمعة في منطقة أورينبورغ الروسية في جبال الأورال، وفق ما ذكرت السلطات الإقليمية السبت.

وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهات لوزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف بالتوجّه إلى المنطقة، وفق ما صرح مساء المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.

وأعلن المكتب الإعلامي للحاكم الإقليمي دنيس باسلر عبر تلغرام أنه “تم إجلاء 4402 شخص، من بينهم اكثر من 1100 طفل”.

وأشارت السلطات إلى أن “المياه غمرت” ما يزيد قليلا على 6000 منزل في هذه المنطقة الحدودية مع كازاخستان.

واجتاحت فيضانات تسع مناطق وفق السلطات المحلية.

وفي منشور منفصل، قال باسلر إنه سيتم نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم “إلى مراكز إقامة موقتة”، معلنا مساعدات مالية استثنائية.

وأقر المسؤول في وقت لاحق بأن “الوضع في المدينة القديمة صعب”، موضحا أن “حجم الأضرار (…) كبير”.

وتأتي هذه الفيضانات الكبيرة غداة انهيار سد الجمعة في مدينة أورسك الواقعة على الحدود مع كازاخستان المجاورة، وفق ما أوضحت النيابة العامة التي تتابع الملف.

والسد الذي انهار جزئيا، تم تصميمه رسميا بالارتفاع نفسه لمنسوب الأورال النهر الكبير في المنطقة، أي 5,5 أمتار، لكنه بلغ 9,6 أمتار حاليا من جراء ذوبان الثلوج، بحسب السلطات الإقليمية.

وقال رئيس بلدية مدينة أورينبورغ سيرغي سالمين إن “منسوب مياه (نهر) الأورال (…) سيواصل الارتفاع”، محذّرا من أنه قد “يبلغ مستوى حرجاً”.

وحضّ “الجميع على أن يغادروا فورا منازلهم الواقعة في المنطقة التي غمرتها المياه”، قبل أن يتم اللجوء إلى “القوة” لإلزامهم القيام بذلك.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الطوارئ الروسية لعمليات الإخلاء، دخول المياه إلى المنازل وإجلاء رجال الإنقاذ لمدنيين وأقدامهم مغمورة في الماء.

وأكدت أن أكثر من 500 من المتخصصين موجودون حاليا في أورسك، على أن يتم إرسال مزيد من التعزيزات قريباً.

وتأثرت كازاخستان، المتاخمة لروسيا، كذلك بالفيضانات الناجمة عن ذوبان الثلوج، مما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى إلقاء كلمة متلفزة.

وتحدث السبت عن “كارثة طبيعية” وصفها بأنها “على الأرجح الأكبر من حيث الحجم والعواقب خلال الأعوام الثمانين الماضية”.

وأشار إلى إعلان حال طوارئ في “عشر مناطق في البلاد”.