“غوغل” تطلق ميزة جديدة للكشف عن هوية الأرقام المجهولة

2024-04-06 / 17:49
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أعلنت شركة “غوغل”، عن اطلاق ميزة جديدة في تطبيق الهاتف الخاص بها تتيح للمستخدمين الكشف عن هوية أصحاب الأرقام المجهولة.

وتم رصد هذه الميزة، التي أطلقت عليها الشركة اسم البحث “Lookup”، حديثا لدى بعض مستخدمي التطبيق.

وحسب بلاغ للشركة، فإن هذه الميزة تعمل بآلية بسيطة، فبعد الضغط على أي رقم مجهول غير مسجل في جهات الاتصال في سجل المكالمات يظهر خيار البحث “Lookup”، وعند الضغط عليه تجري عملية بحث عبر الإنترنت باستخدام الرقم المجهول عبر تطبيق “غوغل” ومحرك بحثها.

وأضاف المصدر نفسه أن المستخدمين قد يتوصلون إلى معرفة هوية صاحب الرقم المجهول إذا كان منشورا على الإنترنت، وهي تختصر العملية اليدوية التي يجريها المستخدمون بنسخ الرقم ثم لصقه في شريط البحث في جوجل.

وأبرزت أن هذه الميزة طبقت للمستخدمين في اليابان، ومن المقرر أن تتيحها الشركة على نطاق عالمي في غضون أسابيع قليلة على نحو تدريجي.

يذكر أن تطبيق هاتف “غوغل” يعد تطبيق الاتصال الافتراضي لإدارة المكالمات في هواتف بكسل ومعظم الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد.

2024-04-06 / 17:49
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