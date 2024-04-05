200 ألف مصل يُحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

2024-04-05 / 23:48
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أحيا نحو 200 ألف مصلٍ، الجمعة، “ليلة القدر” في باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، رغم التشديدات الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية (تابعة للأردن)، في بيان، إن 200 ألف مصلٍ أحيوا “ليلة القدر” في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وتصادف “ليلة القدر”، الجمعة الرابعة والأخيرة من شهر رمضان الجاري، وهي الليلة الوحيدة من أيام السنة التي تفتح فيها أبواب المسجد الأقصى على مدار الساعة.

وشهدت “ليلة القدر” أكبر عدد من المصلين الداخلين إلى المسجد الأقصى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر الأول الماضي.

وضاعفت الشرطة الإسرائيلية تواجدها أمام أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، وخاصة عند بابي “الأسباط” و”السلسلة”.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، على العديد من المصلين قرب باب “الأسباط”، أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، عقب تأديتهم صلاتي العشاء والتراويح في “ليلة القدر”.

2024-04-05 / 23:48
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