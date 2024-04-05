بعد صلاة الجمعة … مغاربة يطالبون بوقف حرب غزة

2024-04-05 / 16:42
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تظاهر آلاف المغاربة، الجمعة، مطالبين بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.

جاء ذلك خلال وقفات تضامنية شهدتها عدة مدن مغربية عقب صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع الـ26 على التوالي.

ومن بين المدن التي شهدت هذه الوقفات، القنيطرة (غرب) وتطوان (شمال)، وبركان (شمال شرق).

وردد المتظاهرون هتافات داعمة لصمود أهالي غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية التي توشك على إكمال نصف عام، من قبيل “لا تراجع لا استسلام المقاومة إلى الأمام”، و”يا مقاوم سير سير نحو النصر والتحرير”، “الشعب يريد تحرير فلسطين”.

كما طالب المتظاهرون، عبر هتافاتهم، المجتمع الدولي بالتصدي لممارسات التجويع والقتل والتشريد الإسرائيلية بحق أهالي القطاع.

وهتفوا، أيضًا، مطالبين بكسر الحصار الإسرائيلي على غزة، والمسارعة في إدخال المساعدات إلى الغزيين، بالنظر إلى الوضع الإنساني الصعب والمجاعة التي يواجهونها حاليًا.

في سياق متصل، شارك مئات في وقفة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، مطالبين بضرورة التدخل لمساعدة أهالي غزة.

2024-04-05 / 16:42
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