الأمم المتحدة: مقتل موظفي الإغاثة “نتيجة حتمية” لإسلوب إدارة الحرب في غزة

2024-04-02 / 17:50
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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مقتل سبعة من العاملين في منظمة وورلد سنترال كيتشن الخيرية، التي أسسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس، في غزة “هو النتيجة الحتمية للطريقة التي تُدار بها هذه الحرب في الوقت الحالي”.

واعتبر دوجاريك أن مقتل عمال الإغاثة يظهر “تجاهل القانون الإنساني” وسلامة الطواقم الإنسانية في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وأضاف أن الرسالة الموجهة إلى إسرائيل هي “دعوا العاملين في المجال الإنساني يقومون بعملهم”.

وأكد أن الأمم المتحدة تدعو مجددا إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار في الحرب.

2024-04-02 / 17:50
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