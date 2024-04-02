محكمة البيضاء تقرر تأجيل النظر في ملف “مكالمة السرقة المفبركة”

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، يومه الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف “مكالمة السرقة المفبركة”.

وقضت المحكمة بتأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه الإذاعي محمد بوصفيحة “مومو” في حالة سراح، وشخصين آخرين في حالة اعتقال الى يوم الخميس 4 أبريل.

هذا ويتابع مومو بتهم المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها، كما يتابع شخصين آخرين بتهمة اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة.