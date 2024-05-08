عمدة طنجة يعد بانهاء مشكل “الحفر بالطرقات “

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

عرّج عمدة مدينة طنحة، منير الليموري، في معرض حديثه أمام أعضاء المجلس الجماعي خلال دورة شهر ماي التي عقدت أمس الثلاثاء، على مشكل “الحفر بالطرقات” منتقدا السياق الذي أثير فيه الموضوع .

وقال منير الليموري، أن الحفر التي كثر الحديث حولها في الآونة الأخيرة ليست بالجديدة ، مشيرا إلى أن التساقطات المطرية تسببت في ظهور بعض منها في عدد من المحاور الطرقية والشوارع بمدينة طنجة ، مؤكدا عزم الجماعة على انهاء هذه المشكلة تماشيا والأهداف المسطرة .

وكشف عمدة طنجة، عن اتفاق مع شركة لتهيئة الطرقات متوعدا بانهاء المشكل في غضون الأيام القليلة المقبلة. وأطلق نشطاء بطنجة في وقت سابق حملات ينددون من خلالها بالوضعية المزرية التي آلت إليها مجموعة من الأزقة والشوارع بالمدينة بسبب الحفر، للفت انتباه الجهات المسؤولة ومطالبتها بالإصلاح.