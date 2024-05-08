مراكش: فيروس ناتج عن “بيض فاسد” وراء “التسمم الجماعي”

كشفت التحقيقات التي اجرتها المصالح الأمنية بمراكش، الأسباب الكامنة وراء وفاة خمس مواطنين على خلفية إصابتهم بتسمم غذائي بعد تناولهم لوجبات سريعة داخل محل (سناك) بمنطقة المحاميد بالمدينة الحمراء الاسبوع الماضي.

وكشفت التحليلات المخبرية التي أجريت على عينات من الأطباق التي يقدمها المحل المذكور، أن التسمم الغذائي الذي كان ضحيته 28 شخصا ، سببه فيروس ناتج عن مادة البيض المستعمل في الأطباق التي يقدمها المحل.

وتابعت التحقيقات خيوط القضية، حيث جرى التأكد من أن صاحب المحل الذي يتابع حاليا في حالة اعتقال، كان يقتني البيض من عربة مجرورة بمنطقة المحاميد، قبل أن تبين أن محل الجملة الذي يروج هذا البيض كان يشتريه من ضيعة ضواحي مراكش .

وكشفت الأبحاث كذلك، أن صاحب المحل الذي شهد الواقعة لا يتوفر على أي ترخيص لمزاولة نشاطه، وكان يعمل فقط في الفترة المسائية، متفاديا إجراءات المراقبة التي عادت ما تكون في فترات النهار.