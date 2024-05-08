مراكش: فيروس ناتج عن “بيض فاسد” وراء “التسمم الجماعي”

2024-05-08 / 15:33
0

كشفت التحقيقات التي اجرتها المصالح الأمنية بمراكش، الأسباب الكامنة وراء وفاة خمس مواطنين على خلفية إصابتهم بتسمم غذائي بعد تناولهم لوجبات سريعة داخل محل (سناك) بمنطقة المحاميد بالمدينة الحمراء الاسبوع الماضي.

وكشفت التحليلات المخبرية التي أجريت على عينات من الأطباق التي يقدمها المحل المذكور، أن التسمم الغذائي الذي كان ضحيته 28 شخصا ، سببه فيروس ناتج عن مادة البيض المستعمل في الأطباق التي يقدمها المحل.

وتابعت التحقيقات خيوط القضية، حيث جرى التأكد من أن صاحب المحل الذي يتابع حاليا في حالة اعتقال، كان يقتني البيض من عربة مجرورة بمنطقة المحاميد، قبل أن تبين أن محل الجملة الذي يروج هذا البيض كان يشتريه من ضيعة ضواحي مراكش .

وكشفت الأبحاث كذلك، أن صاحب المحل الذي شهد الواقعة لا يتوفر على أي ترخيص لمزاولة نشاطه، وكان يعمل فقط في الفترة المسائية، متفاديا إجراءات المراقبة التي عادت ما تكون في فترات النهار.

2024-05-08 / 15:33
0

مقالات ذات صلة

مراكش : ايداع مسؤول قضائي سابق بانزكان سجن الاوداية

2024-05-08 / 17:43

تطوان: مغاربة يحتجون أمام القنصلية العامة لإسبانيا بسبب التأشيرات

2024-05-08 / 16:38

انقطاعات متكررة للماء بجماعة امزورة بسطات تُسائل الجهات المعنية

2024-05-08 / 16:01

السياقة الاستعراضية تسقط سائق “تريبورتور” في قبضة أمن البيضاء

2024-05-08 / 15:10

صيد وبيع أصناف بحرية مهددة بالانقراض تجر 7 أشخاص…

2024-05-08 / 14:38

عمدة طنجة يعد بانهاء مشكل “الحفر بالطرقات “

2024-05-08 / 13:52

المركز الصحي لإبريكشة: أبواب مغلقة ومواطنون يتسولون العلاج

2024-05-08 / 13:34

تقرير: رفع متوسط المساحة المخصصة لكل سجين إلى 1,75…

2024-05-08 / 13:23

انزكان: إيداع شخصين السجن بعد اعتدائهما على موظف كهربائي

2024-05-08 / 12:25

أدوية الأنترنت وشبح الموت.. بوزوبع يحذر ويدق ناقوس الخطر

2024-05-08 / 11:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى