انقطاعات متكررة للماء بجماعة امزورة بسطات تُسائل الجهات المعنية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

لايكاد يمر يوم من الأيام، إلا ومشكل ضعف خدمات الماء الصالح للشرب مطروحا بالعديد من الدواوير والمؤسسات التعليمية بجماعة امزورة بإقليم سطات، مما يطرح علامات استفهام تتطلب معالجة الوضع والعمل على الحد من تداعياته.

وأضافت مصادرنا أن تجمعات سكنية بمنطقة السدرة الكرايم والدواوير المجاورة لها مع بعض المؤسسات التعليمية تعيش على وقع الانقطاعات التي تقارب أحيانا الأسبوع دون انذار سابق ودون تواصل مع المواطنين، مما خلف بين صفوفهم حالة من اليأس والاستياء من تدني الخدمات بهذه المادة الضرورية، إذ أن تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية ممن يقطعون المسافات يجدون أنفسهم أمام شبح العطش.

وطالب العديد من المواطنين بضرورة التحرك لوضع حد لهذا المشكل الذي بات العنوان الأبرز بهذه المنطقة بين الفينة والأخرى، كما أن منصات التواصل الاجتماعي أضحت منطلقا لهؤلاء المتضررين، إذ أطلق نشطاء فايسبوكيون تدوينات أكثر من مرة مطالبين بمعالجة الأمر والعمل على إخبار الساكنة بموعد الانقطاعات حتى يتسنى لهم توفير كميات مهمة من المياه لقضاء أغراضهم.