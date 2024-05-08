تطوان: مغاربة يحتجون أمام القنصلية العامة لإسبانيا بسبب التأشيرات

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

نظمت الهيئة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان زوال اليوم الأربعاء وقفة إحتجاجية أمام مقر القنصلية العامة الإسبانية التي تتواجد في شارع محمد الخامس.

ورفع المتظاهرون لافتات معادية للسياسة التي تنتهجها القنصلية الإسبانية بتطوان في معالجة ملفات طلب تأشيرة “شينغن” حيث يقابل جلها بالرفض الغير المبرر علما بأن غالبية طالبي هذه التأشيرة يتوفرون على الوثائق المطلوبة والضمانات اللازمة.

والغريب في الأمر أن عددا من الأطر والموظفين من الطبقة المتوسطة كانوا ضحايا هذا النوع من الرفض بسبب غياب الضمانات كما تتم الإشارة إليه عند تسليم الجواز.

وعبر “الحبيب حجي” خلال كلمة ألقاها بالمناسبة أمام مقر القنصلية عن إستغرابه من ما آلت إليه الأوضاع في هذا المركز القنصلي، مضيفا أنها وقفة إنذارية قد تتبعها وقفات أخرى إن لم تستجب الهيئة القنصلية المعنية لمعايير الشفافية والمصداقية في التعاطي مع ملفات التأشيرات.

وفي إطار فتح باب الرد أمام القنصلية العامة الإسبانية قصد تبرير هذه الاتهامات أو على الأقل تحديد الشروط لأجل الإستفادة من التأشيرة، وجهت “هبة بريس” مراسلة إدارية للكتابة الخاصة للقنصل العام الإسباني بخصوص قبول حوار صحفي قد يوضح للرأي العام التطواني معايير الحصول على التأشيرة من عدمه.