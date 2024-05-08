مراكش : ايداع مسؤول قضائي سابق بانزكان سجن الاوداية

2024-05-08 / 17:43
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قررت استئنافية مراكش لجرائم الاموال ، ايداع مسؤول قضائي سابق ” نائب وكيل الملك بابتدائية انزكان”، سجن الأوداية، بتهمة الارتشاء وتسلم هبة من أجل القيام بعمل ولو بالإكراه والاتجار بالبشر واستغلال النفوذ.

وفي تفاصيل هذه القضية ، فقد كان المسؤول القضائي رفقة بعض المتهمين من ضمنهم شقيقه، قد تمت ادانتهم ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، في قضية تتعلق بتقديم شخص كان موضوع مذكرة بحث من خلال مسطرة الإكراه البدني، رشوة إلى المسؤول12 مليون سنتيم، وهو الملف الذي باشرت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها وأبحاثها ، اتبثت تورط ممثل النيابة العامة السابق بانزكان .

2024-05-08 / 17:43
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