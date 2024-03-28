مدرب إسبانيا يهاجم جمهور ريال مدريد بسبب موراتا

2024-03-28 / 17:22
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عبر لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا عن استيائه وغضبه الشديد من جماهير ريال مدريد الإسباني بعدما أطلقوا صافرات الاستهجان ضد ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد الحالي.

وواجه منتخب إسبانيا مساء الثلاثاء منافسه البرازيلي في مباراة ودية أقيمت على ملعب “سانتياغو برنابيو” معقل “المرينغي” في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها.

وتعرض ألفارو موراتا الذي لعب في ريال مدريد من قبل لصافرات استهجان من قبل جماهير الريال بحكم المنافسة الأزلية بين “المرينغي” و”الروخيبلانكوس” كونه أحد نجوم أتلتيكو مدريد الحاليين.

وتحدث مدرب إسبانيا قائلاً: “موراتا تعرض لصافرات الاستهجان في البرنابيو. يؤلمني بشدة أن تلك الأشياء تحدث في بلدي”.

وأضاف: “يطلقون صيحات الاستهجان على لاعب في المنتخب الوطني، القائد الذي يعد نموذجا يحتذى به بالنسبة لنا”.

وقال إن “الأمر مؤلم بشدة. عندما أسمع تلك الصافرات أشعر بالخجل”.

2024-03-28 / 17:22
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