طقس الخميس.. قطرات مطرية متفرقة بعدد من المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا مع وجود صقيع أو ما يسمى بالجريحة، وذلك خلال الصباح والليل بكل من مرتفعات الأطلس ومناطقها المجاورة إضافة إلى الهضاب العليا الشرقية.

كما يتوقع أن تكون الأجواء غائمة أحيانا مع نزول قطرات مطرية ضعيفة فوق كل من مناطق طنجة، واللوكوس والريف.

كما يحتمل أيضا نزول أمطار أخرى ضعيفة فوق السواحل الممتدة من الجديدة إلى الصويرة، وذلك عند الجزء الثاني من الليل.وسيلاحظ خلال الليلة المقبلة تشكل كتل ضبابية بكل من جنوب البلاد والسهول الشمالية.

ويرتقب تناثر غبار بالمنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي للبلاد، فضلا عن تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من مناطق طنجة، والريف والسواحل الشمالية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و 05 درجات بمرتفعات الأطلس ومناطقها المجاورة الغربية، الهضاب العليا الريف، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و 14 درجة بمنطقة طنجة، وجنوب الأقاليم الصحراوية وبالسواحل.

وستكون ما بين 06 و 11 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع بوجه عام.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان بشمال رأس غير، وهائجا إلى قوي الهيجان برأس غير وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.