مراكش : توقيف مبحوث عنه ب 20 مذكرة بحث في قضايا شيك بدون مؤونة

2024-04-26 / 22:06
4

في إطار ملاحقة وتتبع الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني من أجل مختلف القضايا وعلى مستوى حي معطى الله تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمحاميد التابعة للأمن الولائي بمراكش ، من إيقاف شخص مبحوث عنه من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة بموجب 20 برقية على الصعيد الوطني.

هذا وقد تم إخضاع المعني لتدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه عن ملابسات هذه القضية في أفق تقديمه للعدالة وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

2024-04-26 / 22:06
4

مقالات ذات صلة

قادمة من طنجة..اسبانيا تحبط عملية تهريب 25 طنا من…

2024-04-26 / 21:48

تارودانت : درك اولاد تايمة يوقف عناصر عصابة اجرامية…

2024-04-26 / 20:38

طنجة..اعتقال أربعة أشخاص بتهمة الضرب والجرح واستعمال السلاح الأبيض

2024-04-26 / 19:39

المختلون عقليا يغزون مركز سيدي العايدي فهل من مغيث!

2024-04-26 / 19:08

الجيش الجزائري يق_تل 3 شبان من المنقبين عن الذهب…

2024-04-26 / 18:34

مراكش : وجبة غذائية تتسبب في وفاة شخص وإصابة…

2024-04-26 / 17:45

مراكش: توقيف شخصين يروجان أقراص طبية مخدرة

2024-04-26 / 16:57

مع اقتراب عيد الأضحى.. الفراقشية يضربون بإقليم برشيد

2024-04-26 / 16:32

بمناسبة العطلة المدرسية.. “الاوطوروت” توصي بتنظيم التنقلات

2024-04-26 / 16:09

الباعة الجائلون” يحاصرون مسجد الخير بسطات ويعرقلون مرور الجنائز

2024-04-26 / 15:27

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى