مراكش : توقيف مبحوث عنه ب 20 مذكرة بحث في قضايا شيك بدون مؤونة

في إطار ملاحقة وتتبع الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الوطني من أجل مختلف القضايا وعلى مستوى حي معطى الله تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمحاميد التابعة للأمن الولائي بمراكش ، من إيقاف شخص مبحوث عنه من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة بموجب 20 برقية على الصعيد الوطني.

هذا وقد تم إخضاع المعني لتدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه عن ملابسات هذه القضية في أفق تقديمه للعدالة وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.