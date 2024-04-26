تارودانت : درك اولاد تايمة يوقف عناصر عصابة اجرامية متخصصة في ” الكريساج”

2024-04-26 / 20:38
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أوقفت مصالح المركز الترابي لدك اولاد التايمة التابع لسرية تارودانت ، عشية اليوم الجمعة 26 أبريل الجاري ، عنصرين من عصابة ” الكريساج “كانت تنشط بمنطقة عين صداق بجماعة سيدي بوموسى ضواحي مدينة اولاد التايمة .

وذكرت مصادر مطلعة ، ان توقيف افراد العصابة جاء بعد عملية تربص لها ، ومحاصرة عنصرين منها من ضمنهم الملقب “القدرة” الذي يعتبر الذراع الأيمن لزعيم العصابة الذي لازال في حالة فرار والملقب ب ” العويطي ” .

هذا، وقد تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية من أجل إستكمال الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة.

2024-04-26 / 20:38
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