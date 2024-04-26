طنجة..اعتقال أربعة أشخاص بتهمة الضرب والجرح واستعمال السلاح الأبيض

هبة بريس – مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، يومه الجمعة 26 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة طنجة قد فتحت بحث قضائيا على خلفية تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص، وتبادل الضرب والجرح، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وذلك قبل أن يتم توقيف أربعة من بينهم والعثور بحوزتهم على ثلاثة أسلحة بيضاء ومجموعة من الأدوات الراضة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.