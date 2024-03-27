الوداد الرياضي يعقد جموعه العامة ويمنع الإعلام من الحضور

رباب نوي – هبة بريس

أعلن فريق الوداد الرياضي عن عقد جموعه العامة، يوم غد الخميس على الساعة العاشرة ليلا، بأحد الفنادق بشارع الجيش الملكي، بدون حضور الإعلام لتغطية هذه الأخيرة.

وفي هذا السياق، أكد الفريق ذاته أنه سيتكلف بنقل أطوار جمعه العامة عبر مختلف صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما يقتصر الحضور على المنخرطين فقط، الذين سبق وأن توصلوا عبر بريدهم الإلكتروني بالتقارير المالية والأدبية للمواسم الأخيرة.

وخلق منع نساء ورجال الإعلام من مواكبة هذه الجموع المتأخرة في الوسط الصحفي حالة من التذمر، وذلك بسبب حرمان الجسم الصحفي من ممارسة مهامه في إطار الأخلاقيات والضوابط المهنية المتفق عليها.