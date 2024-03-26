نجم منتخب الأردن موسى التعمري يؤم المصلين في “التراويح” ( فيديو )

2024-03-26 / 22:52
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر نجم المنتخب الأردني موسى التعمري وهو يؤم المصلين في صلاة التراويح.

وشارك التعمري (26 عاما) في إمامة المصلين بأحد مساجد العاصمة الأردنية عمّان، مساء الاثنين.

والتعمري، الذي بدأ مسيرته في نادي شباب الأردن، يعدّ نجم الأردن الأول حاليا، ويحترف في نادي مونبيلييه الفرنسي

https://www.facebook.com/Jordanianprofessionalplayersabroad?ref=embed_video

2024-03-26 / 22:52
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