بسبب “العنصرية”.. فينيسيوس يجهش بالبكاء (فيديو )
أجهش فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل بالبكاء الإثنين خلال رده على أسئلة الصحفيين حول العنصرية التي غالبا ما تعرض لها بالدوري الإسباني، وذلك عشية المواجهة الودية بين “السيليساو” و”الروخا” على ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية.
وتعرض فينيسيوس جونيور لعبارات وهتافات مسيئة في أكثر من مباراة مع ناديه ريال مدريد الإسباني، منها من قبل جماهير نادي فالنسيا.
وعند سؤال فينيسيوس عن العنصرية في كرة القدم، لم يتمالك نفسه وذرف الدموع، وأجاب قائلا: “أنا آسف، أريد فقط أن ألعب كرة القدم، وأن أفعل كل شيء من أجل فريقي وعائلتي”.
Muita força na luta contra o racismo, @vinijr. Estamos com você! 💪⚽️#RedacaoSportv pic.twitter.com/iVuXX3K7BZ
— sportv (@sportv) March 25, 2024
4 تعليقات
Kolchy kaygol dakchi gha kedoub wsf
كانت مجرد تمثيلية فقط لاغير
واش هاذ فينيسيوس بوحدو لي كحل زعما راه عيق ماع
يجب محاربة هذه العنصرية