بسبب “العنصرية”.. فينيسيوس يجهش بالبكاء (فيديو )

2024-03-26 / 22:35
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أجهش فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل بالبكاء الإثنين خلال رده على أسئلة الصحفيين حول العنصرية التي غالبا ما تعرض لها بالدوري الإسباني، وذلك عشية المواجهة الودية بين “السيليساو” و”الروخا” على ملعب “سانتياغو برنابيو” بالعاصمة الإسبانية.

وتعرض فينيسيوس جونيور لعبارات وهتافات مسيئة في أكثر من مباراة مع ناديه ريال مدريد الإسباني، منها من قبل جماهير نادي فالنسيا.

وعند سؤال فينيسيوس عن العنصرية في كرة القدم، لم يتمالك نفسه وذرف الدموع، وأجاب قائلا: “أنا آسف، أريد فقط أن ألعب كرة القدم، وأن أفعل كل شيء من أجل فريقي وعائلتي”.

2024-03-26 / 22:35
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