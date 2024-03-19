القنب الهندي
الصورة من الارشيف

بلغت 294 طنا ..أول محصول للقنب الهندي المقنن بالمغرب

2024-03-19 / 17:48
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هبة بريس - متابعة

كشفت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بأن أول محصول من القنب المقنن في البلاد بلغ 294 طنا عام 2023 بعدما وافقت البلاد على زراعته وتصديره لأغراض طبية وصناعية.

وأوضحت الوكالة في رسالة عبر البريد الالكتروني لوكالة رويترز أن المحصول عملت عليه 32 جمعية تعاونية بما يشمل 430 مزارعا لتغطية مساحة 277 هكتارا في مناطق جبل الريف بالحسيمة وتطوان وشفشاون، مشيرة إلى أن الوكالة أنها تدرس هذا العام طلبات مقدمة من 1500 مزارع نظموا أنفسهم في 130 تعاونية

ويروم مشروع تقنين استعمال القنب الهندي لأغراض طبية إلى تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من تجار المخدرات الذين يهيمنون على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني.

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