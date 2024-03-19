مطالب بخلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالمستهلك

2024-03-19 / 17:18
3
هبة بريس _ الرباط

دعت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، إلى خلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالاستهلاك وإلزامية معالجة قبلية من طرف جمعيات حماية المستهلك المعترف بها بالإذن لها بالتقاضي.

وطالبت الجامعة في بلاغ لها، بتوفير “ما يتجاوب مع إنشاء المجلس الاستشاري الأعلى المقترح في مشروع القانون 23-13 المعروض حاليا بهدف تغيير وتتميم القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك المادة (204) و (205)”.

ولفتت إلى أن “هذا المجلس إن لم تكن له الصفة الدستورية، فيجب إدماجه بمجلس المنافسة ليصبح اسمه “مجلس المنافسة وحماية المستهلك”، على غرار بعض الدول المتقدمة”.

ودعت الجامعة في البلاغ ذاته، إلى تبني مفهوم جديد لحماية المستهلك، ينطلق من حماية حرية السوق وبالتالي حماية كافة الفاعلين داخله، من خلال ضمان حرية المبادلات في إطار اقتصادي يحرص على احترام قواعد العرض والطلب والمنافسة الحرة والنزيهة.

ولضمان استمرارية السوق الحر كمحور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، شددت الجامعة، على ضرورة توفر تكافؤ الحماية وضمان القدرة التفاوضية لكل الفاعلين به من مورد ومؤسسات حكومية (مراقبة وحكامة) ومستهلك، مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بضمان استمرارية الإنتاج نتيجة استهلاك دائم مما يوفر فرص الشغل لليد العاملة، وتفادي إفلاس المقاولات، وتجنب الفوضى.

وأكد البلاغ ذاته، أنه “حان الوقت لتقييم عمل الجمعيات والتوجه إلى نموذج مغربي جديد يواكب كل المستجدات التي يعرفها المغرب، ومواكبة التحولات الطارئة على المجتمع”، مشددا على أنه لا مستقبل للحركة الاستهلاكية الوطنية بدون تقارب بين كل الفاعلين في السوق من مورد وحكم ومراقب ومستهلك وإعلام.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of بلغت 294 طنا ..أول محصول للقنب الهندي المقنن بالمغرب

بلغت 294 طنا ..أول محصول للقنب الهندي المقنن بالمغرب

2024-03-19 / 17:48
Photo of مطالب بالتحقيق في تعنيف فتيات خلال تلاوتهن القرآن بشيشاوة

مطالب بالتحقيق في تعنيف فتيات خلال تلاوتهن القرآن بشيشاوة

2024-03-19 / 17:03
Photo of الرميد ..دعاة تجريم التعدد لا يمانعون في “التسيب في العلاقات”

الرميد ..دعاة تجريم التعدد لا يمانعون في “التسيب في…

2024-03-19 / 16:44
Photo of عيد الأضحى ..انطلاق عملية ترقيم الأغنام والماعز

عيد الأضحى ..انطلاق عملية ترقيم الأغنام والماعز

2024-03-19 / 14:28
Photo of إطلاق طلب عروض لإنجاز دراسات “لوطوروت” بين فاس و بني ملال

إطلاق طلب عروض لإنجاز دراسات “لوطوروت” بين فاس و…

2024-03-19 / 14:13
Photo of القوات المسلحة الملكية تنقذ 55 “حراكا” بسواحل العيون

القوات المسلحة الملكية تنقذ 55 “حراكا” بسواحل العيون

2024-03-19 / 13:58
Photo of شاب مغربي يصنع طائرات متطورة

شاب مغربي يصنع طائرات متطورة

2024-03-19 / 13:33
Photo of إحباط أكبر عملية لتهريب 15 طن من المخدرات بسيدي رحال الشاطئ

إحباط أكبر عملية لتهريب 15 طن من المخدرات بسيدي…

2024-03-19 / 13:02
Photo of الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش تكشف خلفيات متابعة “محامي”

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش تكشف خلفيات متابعة…

2024-03-19 / 12:33
Photo of سجن تامسنا: المياه المعالجة من محطة الصرف الصحي تستجيب للمعايير المعمول بها

سجن تامسنا: المياه المعالجة من محطة الصرف الصحي تستجيب…

2024-03-19 / 12:15

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق