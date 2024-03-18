باب سبتة : إحباط محاولة تهريب 15 كلغ من مخدر الشيرا

هبة بريس

جرى خلال عملية مشتركة لعناصر الجمارك والأمن الوطني، قبل منتصف ليلة أمس الأحد على مستوى معبر باب سبتة ، ضبط وحجز 12 كلغ من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر الجمارك والأمن الوطني تمكنت على مستوى منطقة مغادرة المركبات من إحباط محاولة تهريب 12 كلغ من مخدر الشيرا ، كانت مخبأة بعناية داخل صندوق حديدي مثبت على مستوى خزان الوقود ، موجود أسفل المقاعد الخلفية لسيارة خفيفة مسجلة في إسبانيا، يقودها مغربي مقيم بالخارج.

وأشار المصدر إلى أنه تمت إحالة سائق السيارة على الشرطة القضائية لتعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما قامت الجمارك بحجز السيارة والمخدرات لفائدة البحث.

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