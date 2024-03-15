الحكم على بطل مسلسل “squid game” في قضية تحرش جنسي

2024-03-15 / 10:33
0
هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “يونهاب” أن الممثل الكوري الجنوبي أوه يونغ سو، البالغ من العمر 79 عاما، والذي شارك في المسلسل التلفزيوني الشهير “لعبة الحبار”، قد صدر بحقه حكم في قضية تحرش جنسي.

وجاء في نص البيان الصادر عن المحكمة بحق الفنان:”حكم القاضي في 15 مارس على أوه يونغ سو بالسجن لمدة 8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، والخضوع لبرنامج علاجي مدته 40 ساعة للعلاج من (الميول) إلى العنف الجنسي”.

وكانت امرأة ادعت على الممثل عام 2017 بأنه حاول أن يعانقها بغير إرادتها ، لكن الممثل رفض هذه الادعاءات أمام القضاء مشيرا إلى أنه تعامل معها “كما يتعامل مع ابنته”، واحتضنها من منطلق الشعور بالرعاية، واعتبرت المحكمة أقواله بمثابة اعتراف بادعاءات التحرش.

وتم تقديم طلب لفتح قضية جنائية ضد الممثل في ديسمبر 2021، وبعد عام تم رفع القضية إلى المحكمة. وطالب الادعاء بالحكم على أوه سو يونغ بالسجن لمدة عام بسبب رفضه الاعتراف بذنبه، وقال الممثل إنه لا يوافق على قرار المحكمة ويعتزم الاستئناف.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of حزب الاستقلال يدخل على خط مسلسل” أولاد ايزة”

حزب الاستقلال يدخل على خط مسلسل” أولاد ايزة”

2024-03-14 / 20:01
Photo of الإساءة للأستاذ ..الشبيبة المدرسية تحتج على سلسلة رمضانية

الإساءة للأستاذ ..الشبيبة المدرسية تحتج على سلسلة رمضانية

2024-03-14 / 16:59
Photo of سيتكوم “جيب داركوم” يجذب أزيد من 12 مليون مشاهد مغربي

سيتكوم “جيب داركوم” يجذب أزيد من 12 مليون مشاهد…

2024-03-14 / 14:19
Photo of “الحشاشين”.. مسلسل مصري يثير الجدل ويتصدر “الترند”

“الحشاشين”.. مسلسل مصري يثير الجدل ويتصدر “الترند”

2024-03-14 / 12:42
Photo of سحر الصديقي: “مكنبزوش عليكوم تتفرجو فينا فرمضان”

سحر الصديقي: “مكنبزوش عليكوم تتفرجو فينا فرمضان”

2024-03-14 / 11:48
Photo of بعد إهانته لأسرة التعليم.. مسلسل” أولاد ايزة” يُوحِّد النقابات

بعد إهانته لأسرة التعليم.. مسلسل” أولاد ايزة” يُوحِّد النقابات

2024-03-14 / 11:27
Photo of بعد الانتقادات.. تامر حسني يكشف سبب إعلان “شيبسي”

بعد الانتقادات.. تامر حسني يكشف سبب إعلان “شيبسي”

2024-03-14 / 11:08

إحتجاج لدى “الهاكا” بعد إساءة سلسلة رمضانية لصورة الأساتذة

2024-03-13 / 20:10
Photo of فنانة مصرية: حلمت برسول الله ينادي هذا الفنان

فنانة مصرية: حلمت برسول الله ينادي هذا الفنان

2024-03-13 / 16:23
Photo of شيرين: أتعرض للسرقة منذ 25 سنة وحاولت إنهاء حياتي

شيرين: أتعرض للسرقة منذ 25 سنة وحاولت إنهاء حياتي

2024-03-13 / 13:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق