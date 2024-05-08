إسبانيا.. حفظ قضية اتهام المغنية شاكيرا بالتهرب الضريبي

2024-05-08 / 14:52
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هبة بريس – وكالات

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الأربعاء، حفظ قضية اتهام المغنية الكولومبية شاكيرا بالتهرب الضريبي.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أنها توصلت إلى “عدم كفاية الأدلّة” لملاحقة الفنانة الكولومبية جزائيا، في إطار هذه الدعوى التي اتُهمت فيها النجمة باحتيال ضريبي متعلق بعام 2018.

هذا وكانت محكمة في ضواحي برشلونة أعلنت يونيو السابق تحريك هذه الدعوى ضد المغنية الكولومبية المشتبه في أنها استخدمت شركات مقيمة في ملاذات ضريبية لتجنب دفع ضريبة الدخل والثروة بالكامل في تلك السنة.

2024-05-08 / 14:52
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