“أنا عربي” …أغنية جديدة للفنان “يوري مرقدي” تدعو للوحدة العربية

هبة بريس- فن

عاد الفنان الشهير يوري مرقدي إلى الساحة الغنائية بأغنية تحمل رسالة وحدة للعرب، تحت عنوان “أنا عربي”، والتي كتبها ولحنها يوري مرقدي في رسالة قوية للتسامح والسلام تجاه الغرب.

وتأتي الأغنية، حسب بلاغ صحفي توصلت جريدة “هبة بريس” بنسخة منه، في سياق غالباً ما يتم فيه تصوير العرب في جميع أنحاء العالم بصورة نمطية، حيث اختار يوري مرقدي أن ينقل رسالة انفتاح وتفاهم منخلال موسيقاه.

وأغنية “أنا عربي” هي قصيدة للوحدة والتنوع والثراء الثقافي للعرب، وتدعو إلى كسر الحواجز وتعزيز السلام.

بشار أن يوري مرقدي، معروف بصوته الساحر وألحانه الملهمة، ملتزم من خلال موسيقاه بنشر الوعي بقضايا التسامح والاحترام المتبادل .

وتعكس أغنية “أنا عربي” التزامه بعالم يُحتفى فيه بالاختلافات ويكون فيها التنوع مصدر قوة. حيث تعد هذه الأغنية الجديدة بأن تكون نشيدًا للوحدة لكل من يؤمن بعالم أفضل، حيث يسود التضامن والوئام.

يدعو يوري مرقدي الجميع إلى الانسياق وراء نغمات “أنا عربي” والانضمام إلى هذه الحركة من أجل الوحدة والسلام. ولأول مرةفي التاريخ، سيتم بث الأغنية في نسختين في وقت واحد.