تتويج الإنتاجات الدرامية والكوميدية لـsnrt بمهرجان مكناس

هبة بريس

أعلن مهرجان مكناس للدراما التلفزية، في ختام فعاليات دورته الثالثة عشرة، مساء يوم الثلاثاء 7 ماي 2024، عن تتويج عدد من إنتاجات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المبثوثة على قنوات “الأولى” و”تمازيغت” و”العيون” بعدد من جوائزه وتنويهات لجان التحكيم، على رأسها الجائزة الكبرى لمسابقة صنف المسلسلات التلفزية، والجائزة الكبرى لمسابقة صنف السلسلات الكوميدية، اعتبارا لتميزها وجودتها الفنية وطبيعة المواضيع التي عالجتها.

وفي هذا الصدد، تم تتويج مسلسل “دار النسا”، بالجائزة الكبرى للمهرجان كأحسن مسلسل تلفزي، وهو دراما اجتماعية من 30 حلقة لقناة “الأولى”، من إخراج سامية أقريو، وتشخيص نورا الصقلي، ومريم الزعيمي، وأمين الناجي، وابتسام العروسي، وفاطمة الزهراء قنبوع، وياسين أحجام، وفاطمة الناجي، والمهدي فولان، وإدريس الروخ، وربيع الصقلي، وسعد موفق، وندى بلقاسمي.

وأما الجائزة الكبرى للمهرجان في فئة السلسلات الكوميدية، فقد عادت إلى سلسلة “صلاح وفاتي”، وهي من 30 حلقة وإنتاج قناة “الأولى”، كتبها عبد العالي لمهر وياسين غلفان، وأخرجها محمد أمين الأحمر، بينما شخصها طاليس (عبد العالي لمهر)، وفدوى الطالب، وفاطمة لحلو، وأحمد اليوناني، ويوسف بوعايبدي، وياسين غلفان.

وحصلت إنتاجات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كذلك، في مسابقة المسلسلات التلفزية، على جائزة السيناريو، إذ عادت إلى مسلسل “الطير علا من فركو”، الذي بثته قناة “العيون” الجهوية، وهو دراما اجتماعية من 30 حلقة من كتابة علي الداه وإخراج حكيم القبابي. كما نوهت لجنة التحكيم أيضا بسيناريو مسلسل “حرير الصابرة” لقناة “الأولى” ومسلسل “آفاذار” للقناة الثامنة “تمازيغت”.

وفي مسابقة الأفلام التلفزية، حضرت قناة “تمازيغت” على منصة التتويج بجائزة أحسن سيناريو، وجائزة أحسن تشخيص نسائي، وعادتا على التوالي إلى علي الإدريسي، وإلى كريمة غيث، عن الفيلم التلفزي “قارب الحب”، وهو دراما رومانسية، من إخراج يوسف ماسين، ومشاركة الممثلين كريمة غيث ورضوان الكرضوم وعبد الله بوصامص وهشام ورقة.

وبينما عادت جائزة الإخراج لمسابقة الأفلام التلفزية لفيلم “جرب تشوف”، الذي أخرجه لطفي أيت الجاوي لقناة “الأولى”، وكتبه بوبكر فهمي، وشخصه عزیز داداس، وماجدولين الإدريسي، ورفيق بوبكر، وابراهيم خاي؛ نالت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أيضا، جائزة الإخراج لصنف السلسلات الكوميدية، والتي عادت إلى عمل “آش هذا”، الذي بثته “الأولى”، ومن إخراج صفاء بركة، وكتابة هشام الغفولي، ومهدي شهاب، ومحمد الكامة، وتشخيص عبد الله فركوس، وعبد الصمد مفتاح الخير، وسعاد خيي، وسحر الصديقي، ومونية لمكيمل.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الـ 13 لمهرجان مكناس للدراما التلفزية، المنظمة بمكناس في الفترة من 3 إلى 7 ماي 2024، عرفت مشاركة 7 أفلام تلفزية و6 مسلسلات و4 سلسلات كوميدية، من إنتاج القنوات التلفزية الوطنية.

وتم تقييم الأعمال المتنافسة من طرف لجنتي تحكيم، الأولى تمثلت في لجنة الأفلام التلفزية وترأسها الدكتور حسن الصميلي، إلى جانب كل من المخرجة خولة بنعمر، والممثلة والسيناريست كليلة بونعيلات، والثانية لجنة المسلسلات التلفزية والسلسلات الكوميدية، وترأستها المخرجة والمنتجة زكية الطاهيري، بعضوية الممثل والمخرج سعيد آيت باجا إلى جانب الإعلامي والسيناريست سعيد نافع.