والد باطما: “المشاكل اللي كدوز منها دنيا عمرني ننساها”

2024-05-07 / 13:43
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هبة بريس – فن

في أول خروج له، تحدث والد الفنانة دنيا باطما، حميد باطما، عن الظروف الصعبة التي تمر منها عائلته بسبب اعتقال ابنته.

وأكد والد باطما، في فيديو نشرته شقيقتها إيمان عبر قناتها بموقع “يوتيب”، أنه يعيش أصعب فترة في حياته بسبب سجن دنيا.

وأضاف والد دنيا قائلا: “هادي أخيب ذكرى عندي فحياتي، المشاكل اللي كدوز منها دنيا عمرها تنسى ليا”.

هذا ويشار الى أن دنيا باطما، تقضي عقوبتها الحبسية على خلفية ملف حمزة مون بيبي، في سجن الاوداية بمدينة مراكش.

2024-05-07 / 13:43
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