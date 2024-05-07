الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز: “لا أحب أحمد العوضي بل أعشقه”

هبة بريس – متابعة

كشفت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، عن مشاعرها تجاه طليقها الفنان أحمد العوضي.

وقالت ياسمين، في لقاء مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إنها لم تعرف الحب إلا مع أحمد العوضي حيث كانت تظن أنها مرت بتجارب حب من قبل لكن اتضح أنها كانت مخطئة، واصفة العوضي بأنه “أول حب” و”الحب الحقيقي” في حياتها.

وأكدت الفنانة المصرية أن طلاقها شىء غريب وغير مفهوم، مشيرة الى أنها قامت برحلة عمرة وصلّت الاستخارة وامتثلت في النهاية للمشيئة الإلهية ورضيت بها.

ونفت أن يكون سبب المشكلة خيانة العوضي لها، مؤكدة أنه لو كان الأمر كذلك لم تكن لتسكت على الأمر، على حد تعبيرها.

وأوضحت أن الجمهور يريد أن يراهما معاً مرة أخرى وأنها تعرف أن العوضي لا يزال يحبها، تماما كيف يعرف هو أنها ما تزال تحبه.

وأشارت إلى أنها لن تستطيع الكشف عن ملابسات الطلاق أوالسبب الفعلي، لافتة إلى أنها تعرضت لأذى شديد من أناس حاقدين لا يريدون أن يرونها سعيدة ويعز عليهم أن يروا اثنين يعيشان في حب وسلام وهدوء.