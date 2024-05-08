مصدر يكشف سبب غياب زوجة لمجرد عن زفاف شقيقها

هبة بريس – فن

كشف مصدر مطلع لهبة بريس، سبب غياب غيثة العلاكي، زوجة النجم سعد لمجرد، عن زفاف شقيقها، متم الاسبوع المنصرم.

وأفاد ذات المصدر، أن تأشيرة غيثة العلاكي، انتهت مدتها، قبل أشهر، ما دفعها لتقديم طلب للحصول على أوراق الإقامة.

وأضاف ذات المصدر، أن تأشيرة غيثة، انتهت خلال فترة سجن سعد في فرنسا، غير أنها رفضت التخلي عنه والعودة الى المغرب، قبل أن تتقدم بطلب للحصول على أوراق الإقامة.