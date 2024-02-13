قبيل رمضان.. أسعار الدجاج والبيض تواصل الارتفاع
هبة بريس - الرباط
قبيل شهر رمضان الكريم، تواصل أسعار عدد من المواد والمنتوجات التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الارتفاع.
وعرفت أسعار الدجاج والبيض بمختلف الأسواق والمحلات التجارية بعدد من المدن المغربية، ارتفاعا ملحوظا.
وبلغ سعر الدجاج الحي 20 درهما، فيما تراوحت أسعار الدجاج المذبوح ما بين 35 و37 درهما، كما تراوحت أسعار البيض ما بين 1.40 سنتيما و1.50 سنتيما.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم من هذا الارتفاع المتواصل والذي يتزامن مع اقتراب الشهر الفضيل، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
4 تعليقات
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