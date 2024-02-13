قبيل رمضان.. أسعار الدجاج والبيض تواصل الارتفاع

2024-02-13 / 11:54
4
هبة بريس - الرباط

قبيل شهر رمضان الكريم، تواصل أسعار عدد من المواد والمنتوجات التي تعرف إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الارتفاع.

وعرفت أسعار الدجاج والبيض بمختلف الأسواق والمحلات التجارية بعدد من المدن المغربية، ارتفاعا ملحوظا.

وبلغ سعر الدجاج الحي 20 درهما، فيما تراوحت أسعار الدجاج المذبوح ما بين 35 و37 درهما، كما تراوحت أسعار البيض ما بين 1.40 سنتيما و1.50 سنتيما.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن سخطهم من هذا الارتفاع المتواصل والذي يتزامن مع اقتراب الشهر الفضيل، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الرباط.. ايداع ”حفار قبور” السجن بتهمة استغلال أطفال جنسيا

الرباط.. ايداع ”حفار قبور” السجن بتهمة استغلال أطفال جنسيا

2024-02-13 / 12:59
Photo of سوس ماسة.. حقينة السدود المائية تتجاوز 100 مليون متر مكعب

سوس ماسة.. حقينة السدود المائية تتجاوز 100 مليون متر…

2024-02-13 / 12:07
Photo of “مول الجيلي” يهتك عرض طفل بالبيضاء والأمن يعتقله + “فيديو”

“مول الجيلي” يهتك عرض طفل بالبيضاء والأمن يعتقله +…

2024-02-13 / 11:18
Photo of النظام الأساسي الجديد والتعديلات المرتقبة.. هل سينهي المجلس الحكومي المقبل الجدل ؟

النظام الأساسي الجديد والتعديلات المرتقبة.. هل سينهي المجلس الحكومي…

2024-02-13 / 10:53
Photo of الناظور .. صديقي يترأس لقاء تواصليا حول مشروع تأمين السقي لسهل ملوية

الناظور .. صديقي يترأس لقاء تواصليا حول مشروع تأمين…

2024-02-13 / 10:10
Photo of طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات متفرقة بعدد من المناطق

طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات متفرقة بعدد من المناطق

2024-02-13 / 09:08
Photo of غوغل تعلن عن تعديلات في مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini

غوغل تعلن عن تعديلات في مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini

2024-02-12 / 23:27
Photo of المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يلوح بملاحقة منتهكي القوانين في رفح

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يلوح بملاحقة منتهكي القوانين…

2024-02-12 / 22:59
Photo of الإثراء غير المشروع.. تقديم مقترح قانون يطالب بالتجريم

الإثراء غير المشروع.. تقديم مقترح قانون يطالب بالتجريم

2024-02-12 / 22:41
Photo of اليونان..خبراء متفجرات يفككون طردا مفخخا أرسل إلى قاضية

اليونان..خبراء متفجرات يفككون طردا مفخخا أرسل إلى قاضية

2024-02-12 / 22:22

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق