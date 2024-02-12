جهة الشرق.. %27,42 نسبة ملء سدود حوض ملوية

2024-02-12 / 15:39
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هبة بريس - وجدة

عرفت وضعية حقينات السدود الكبرى بمنطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لملوية بعد التساقطات المطرية مؤخرا، تحسنا بخصوص نسبة الملء الى نسبة 27,42 في المائة.

وحسب بلاغ لوكالة الحوض المائي لملوية توصل موقع “هبة بريس”، فوضعية حقينات السدود الكبرى بمنطقة نفوذ الوكالة لغاية 12 فبراير الجاري، تسجل نسبا متفاوتة على حسب توزيع كميات التساقطات المطرية، على الشكل التالي :

– سد تامالوت فالحجم العادي للحقينة هو 46,034 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 7,552مليون متر مكعب بنسبة الملء %16؛
– سد الحسن الثاني فالحجم العادي للحقينة هو 353,691 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 48,292 مليون متر مكعب بنسبة الملء %14؛
– سد انجيل فالحجم العادي للحقينة هو 9,328 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 0,645مليون متر مكعب بنسبة الملء %7؛
– سد على واد زا فالحجم العادي للحقينة هو 226,42 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 118,947 مليون متر مكعب بنسبة الملء 53%؛
– سد محمد الخامس فالحجم العادي للحقينة هو 164,958 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 42,837مليون متر مكعب بنسبة الملء %26؛
– سد مشرع حمادي فالحجم العادي للحقينة هو 4,675 مليون متر مكعب، فيما الحجم الحالي وصل الى 2,806 مليون متر مكعب بنسبة الملء %60؛
وبهذا، وصل مجموع الحجم العادي للسدود الى 805,106 مليون متر مكعب، فيما وصل الحجم الحالي 220,779 مليون متر مكعب بنسبة الملء العام الى %27,42.
وتجدر الإشارة، فقد اصدرت وزارة الداخلية مذكرات الى ولاة وعمال صاحب الجلالة، تنفيذا للتعليمات السامية بترشيد استعمال الماء سواء الصالح للشرب، أو الموجه للري الفلاحي بسبب الإجهاد المائي و شح التساقطات.

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